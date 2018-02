MANCHESTER UNITED Mourinho refuse de vendre De Gea

Alors que le Real Madrid aimerait s'attacher les services de David De Gea pour la saison prochaine, José Mourinho a tenu à s'exprimer sur ce dossier en conférence de presse. Ce dernier annonce que son portier espagnol n'est pas à vendre. «Vous pensez vraiment qu'un club qui essaie d'attirer les meilleurs joueurs du monde va vendre ses meilleurs éléments? Cela n'a aucun sens.». Afin d'arriver au plus haut niveau, il faut recruter de grands joueurs comme nous l'avons fait avec Alexis Sanchez, Matic, Pogba etc. Et ne pas vendre ses meilleurs joueurs.»