JSK Cherif Mellal expliquera sa méthode aux supporters

Par Kamel BOUDJADI -

Sitôt installé au conseil d'administration de la Sspa/JSK, Cherif Mellal a choisi de s'adresser directement aux supporters et aux amoureux du club kabyle. C'est hier, qu'il a fait l'annonce dans une lettre qu'il a écrite aux supporters afin de leur expliquer sa stratégie afin de remettre l'équipe sur la bonne voie.

Confiant, Cherif Mellal estime que les supporters ont toute sa considération et qu'ils auront la place qui leur revient au sein de la maison JSK. C'est pour cette raison d'ailleurs, qu'avant toute chose, il a jugé nécessaire de s'adresser aux supporters, à tous les supporters de la JSK sans exception. Dans sa lettre, le nouveau boss expliquera pourquoi il est très optimiste quant à l'avenir du club. Dans la phase actuelle, le plus urgent selon lui est de sauver le club et de le faire maintenir en Ligue 1. Pour ce faire, lui, comme l'entraîneur, Noureddine Saâdi, ont besoin de temps pour voir les premiers résultats.

C'est pour cela, estime-t-il, que la patience est un avantage pour les joueurs qui commencent déjà à retrouver le moral et surtout la discipline dans le jeu et les entraînements. Après le retour de la légalité à la présidence, les Canaris ont besoin de sérénité et de stabilité au niveau de l'effectif et surtout de la barre technique. C'est une constante dans le monde entier, les clubs mettent plus ou moins de temps pour s'organiser et être d'attaque. Mellal est très optimiste sur le fait que la JSK reviendra à ses années de gloire.

En effet, ce jeune président, fraîchement installé au conseil d'administration, a bien compris l'importance de la communication. Par cette démarche, Cherif Mellal veut mettre les supporters en confiance. Laisser place aux relations saines entre le club et ses supporters est un élément important pour lui. La JSK, qui a régné durant longtemps sur le football africain, n'a réussi que grâce à ses supporters qui ont toujours fait preuve de patience dans les moments difficiles. Ils ont acclamé les Canaris dans les victoires comme dans les défaites. Des supporters qui sont armés de confiance et de patience dans les moments les plus difficiles.

C'est, semble-t-il, cette volonté de vaincre les problèmes que Cherif Mellal veut faire renaître de ses cendres. Et il a bien compris que la force des grands clubs vient de leurs supporters. C'est un fait international.