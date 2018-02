TOURNOI MÉDITERRANÉEN DE HANDBALL Six formations présentes à Arzew

Cette compétition aura lieu du 18 au 21 février prochains

Un tournoi méditerranéen de handball aura lieu à la salle omnisports d'Arzew (Oran) du 18 au 21 février, a-t-on appris hier, des organisateurs. Outre le club local, l'ES Arzew, pensionnaire de la division Excellence, un autre club algérien de la même division prendra part à ce rendez-vous, en l'occurrence le MC Oran, en plus de deux formations libyennes (Al Ahly de Tripoli et Nadi Benghazi), un club tunisien (CSB Jammel), ainsi qu'une équipe de la région marseillaise (France).

Cet évènement s'inscrit dans le cadre de la commémoration de la Journée du chahid, coïncidant avec le 18 février de chaque année et des préparatifs de la ville d'Oran pour accueillir les Jeux méditerranéens en 2021.

«Nous avons proposé cette idée aux autorités locales et tout le monde a été favorable à l'organisation de ce tournoi, d'où les moyens mis à notre disposition, notamment de la part du président de l'APC d'Arzew», s'est réjoui le président de l'ES Arzew, Amine Benmoussa, dans sa déclaration.

Les délégations participant à ce tournoi, dont les organisateurs espèrent en faire une tradition annuelle, commenceront à rallier la ville de la pétrochimie d'Arzew, à partir de vendredi prochain, a précisé la même source.

La compétition, quant à elle, se jouera sous forme d'un mini-championnat, et dont le coup d'envoi sera donné par les autorités locales, selon le président de l'ES Arzew.

Une soirée artistique sera organisée en l'honneur de tous les clubs participants, le 21 février en guise de clôture de ce tournoi. Les initiateurs de cette épreuve ambitionnent de lui donner une autre dimension dès la prochaine édition en 2019, et ce, en tablant sur la participation de 10 pays, a encore indiqué Benmoussa.