L'EN JOUERA LA TANZANIE ET L'IRAN EN MARS ET LE PORTUGAL EN JUIN Le programme des Verts se dessine

Par Saïd MEKKI -

Brahimi et ses partenaires vont bientôt retrouver la compétition

En plus de ces trois joutes internationales, le staff technique de l'EN a programmé un stage pour les locaux du 24 au 28 février. Là, il se pourrait que Madjer exploite la présence de la sélection palestinienne à Alger durant cette période pour une opposition amicale.

Le staff technique de l'Equipe nationale vient de confirmer trois matchs amicaux pour les Verts durant les deux dates FIFA aux mois de mars et juin prochains. Ainsi, la sélection algérienne doit affronter au mois de mars prochain la Tanzanie puis l'Iran avant une rencontre au mois de juin contre la sélection portugaise de Cristiano Ronaldo. Ainsi, les deux matchs amicaux du mois de mars prochain sont fixés respectivement au 22 du mois prévu au stade du 5-Juillet face à la Tanzanie et le 27 du même mois dans la ville de Graz en Autriche face à l'Iran. Et pour préparer ces deux rencon-tres amicales, les Verts effectueront un stage du 19 au 27 mars au Centre technique national de Sidi Moussa. Et comme le sélectionneur Rabah Madjer est également en charge de l'équipe nationale des locaux, il va de soi qu'il poursuit sa «politique» d'encouragement pour ces joueurs. Ce qui explique donc bien pourquoi le staff technique des Verts a programmé un stage pour l'Equipe nationale des locaux du

24 au 28 du mois en cours à Sidi Moussa. Là, il se pourrait donc que Madjer exploite la présence de la sélection palestinienne à Alger durant cette période pour une opposition entre les deux sélections. Il est vrai qu'il y a quelques semaines, la Fédération algérienne a annoncé que la sélection nationale des moins de 21 ans affrontera l'équipe palestinienne «A» le mardi 27 février prochain en match amical, sans préciser le lieu de son déroulement. C'est pourquoi on espère que ce sera la sélection «seniors» des locaux qui rencontrera la sélection palestinienne pour permettre à Madjer de voir ses joueurs à l'oeuvre, suite au dernier match amical qui a été annulé par les Emirats arabes unis au mois de décembre dernier. Ainsi, le programme des Verts vient d'être finalisé lors d'une réunion tenue avant-hier au Centre technique de Sidi Moussa, en présence du staff technique des Verts au complet, à savoir le manager général de l'Equipe nationale, Hakim Medane, le sélectionneur national Rabah Madjer et ses assistants, Meziane Ighil et Djamel Menad. Si avec la modeste Tanzanie, Rabah Madjer voudrait bien assurer une victoire pour la mise en confiance des joueurs surtout au stade du 5-Juillet devant un public très exigeant, les coéquipiers de Mahrez auront fort à faire par la suite avec deux joutes amicales contre des mondialistes. Il s'agit de l'Iran à Graz (Autriche) en mars et le Portugal à Lisbonne en juin. Il est utile de rappeler au passage que l'Iran et le Portugal figurent dans le groupe B au Mondial 2018 en Russie (14 juin-15 juillet) en compagnie également de l'Espagne et du Maroc. Ces matchs amicaux et stages des Verts devront donc être bien exploités par le staff technique national afin de préparer les Slimani et consorts pour le mois de septembre prochain au cours duquel, ils doivent jouer le premier match officiel de ce même staff dans le cadre des éliminatoires de la coupe d'Afrique, qui aura lieu au Cameroun et pour la première fois durant le mois de juin en 2019. A noter que la FIFA a publié le programme international des sélections A sur la période 2018-2024. Ces dates FIFA permettant l'organisation des matchs internationaux pour les six prochaines années sont donc connues durant les mois de mars, juin, septembre et novembre. Encore faut-il savoir que toute sélection pourrait organiser deux matchs par date FIFA (sauf en juin 2022, année particulière, où il sera possible d'organiser quatre matchs amicaux). Les clubs professionnels sont obligés de libérer les joueurs appelés par leurs fédérations respectives durant ces périodes. Ce qui veut dire que le staff technique des Verts pourrait éventuellement jouer un quatrième match au mois de juin prochain, mais apparemment et au vu du programme annoncé, cette 4e rencontre n'aura pas lieu faute de sparring-partner. Et pourtant Zetchi, Ould Z'mirli et Medane étaient bien présents au Maroc lors de l'Assemblée générale de la CAF au début du mois en cours pour discuter avec des responsables des sélections africaines à propos d'une joute amicale. Apparemment, il n'y a que la Tanzanie qui a donné son accord..., même si on annoncé dans la presse d'éventuelles approches avec l'Angola, le Cap Vert et le Malawi. Attendons pour voir.