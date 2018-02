CHAMPIONNAT D'ALGÉRIE DE HANDI-BASKET IR Boufarik-Nour M'sila, match phare de la 11e journée

La rencontre au sommet IR Boufarik (3e)-Nour M'sila (1er) sera à l'affiche de la 11e journée du championnat d'Algérie A de handi-basket, prévue demain et samedi, alors que Nour Hamadi, auteur d'un sans faute jusqu'à présent avec un match en moins, évoluera sur du velours en accueillant l'ASWH Béjaïa (5e). En cas de victoire, l'IR Boufarik (16 pts, 7v, 2d) aura l'opportunité de rejoindre en tête les M'silis, leaders provisoires avec 17 pts (8v, 1d) et qui ont l'habitude de jouer les premiers rôles en championnat et coupe d'Algérie. Pour sa part, Nour Hamadi, équipe invincible depuis le début de la saison (16/16) aura a priori un match facile à négocier contre le promu béjaoui (13 pts, 4v, 5d).