COUPE D'ALGÉRIE DE BASKET-BALL Le RC Constantine veut aller très loin

Le club phare de basket-ball de la ville des Ponts, le Racing club de Constantine (RCC), auteur d'un bon parcours lors de l'édition précédente de la coupe d'Algérie, ambitionne d'atteindre cette année un tour avancé de la compétition, a indiqué son entraîneur Rochdi Karoui.

Née fin 2016 de la fusion de deux anciens clubs, à savoir le CS Constantine (champion d'Algérie en 2015) et l'UF Constantine, cette équipe, qui a entamé la préparation de la saison sportive 2017-2018 au mois de septembre dernier par un stage bloqué, est fin prête pour affronter le WRB Djelfa en 16es de finale de Dame Coupe, samedi à partir de 15h à Boufarik (Blida). Entre la préparation physique à la salle de musculation et les entraînements à la salle omnisports d'El Mansoura de Constantine, l'entraîneur du RCC a mis à profit les matchs de championnat pour tenter «de voir l'efficacité des plans tactiques élaborés pour les matchs de coupe». Et d'ajouter: «On a une bonne équipe qui a été éliminée difficilement en coupe d'Algérie l'année dernière par le GS Pétroliers. Si on avait bénéficié d'un soutien financier, on aurait pu créer la surprise». Même si le prochain match du RCC sera en coupe, l'équipe garde une pensée pour le championnat, où elle est mal en point avec sa 15e et avant-dernière place au classement (22 points et 2 matchs en moins), ce qui pourrait être synonyme de «play-down» pour les coéquipiers de Tarek Loukid. «Notre position actuellement au classement du championnat de Nationale 1 est inconfortable à cause de différents problèmes, dont le manque de ressources financières et l'absence des joueurs importants de l'équipe pour cause de blessure ou non-qualification», a-t-il tenté de justifier. Le Racing club de Constantine compte dans son effectif plusieurs joueurs talentueux comme Meftah Salah, Houssem Kebach, Louadfel Sofiane ou encore l'ancien international expérimenté Loukid.

L'équipe, qui a échappé de justesse à la relégation la saison dernière, reste sur une défaite en championnat sur le terrain de l'IR Bordj Bou Arréridj sur le score de 79 à 61.