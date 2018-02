L'USMBA ET LE MCO S'AFFRONTERONT SAMEDI Campagne de sensibilisation avant le derby de l'Ouest

Une campagne de sensibilisation est lancée par les sages, aussi bien à l'USM Bel Abbès qu'au MC Oran, avant le grand derby de l'Ouest qui s'annonce prometteur et indécis, samedi au stade du 24-Février 1956 de Sidi Bel Abbès, dans le cadre de la 20e journée du championnat de Ligue 1. Le derby de l'Ouest est souvent sorti de son cadre sportif, lors de ces dernières années, en enregistrant des dépassements, notamment du côté des supporters des deux camps, rendant désormais électriques les rapports entre les deux parties.

Lors de l'exercice précédent, le bus du MCO a été attaqué par des «pseudo supporters» à l'entrée de la ville de Sidi Bel Abbès, alors qu'il se dirigeait vers le stade. Les supporters oranais, quant à eux, ont vécu le calvaire avant de regagner leur ville à l'issue du match.

Il fallait alors s'attendre à une «revanche» des Hamraoua, et cela s'est, sans surprise, produit au cours du match aller entre les deux équipes au stade Ahmed-Zabana d'Oran. Et pour mettre justement un terme à cette «animosité» entre les deux galeries, les dirigeants et les sages au sein des deux clubs voisins multiplient, depuis le début de cette semaine, leurs appels au fair-play incitant leurs fans à faire du rendez-vous de samedi prochain une véritable fête du football dans l'Ouest du pays, sachant que seuls l'USMBA et le MCO représentent cette région dans la cour des grands cette saison. Le membre actionnaire dans la société sportive par actions de la formation de la Mekkera, Belkacem Aïda, a posté, hier, un message via sa page officielle sur Facebook à l'adresse des supporters des deux équipes, par lequel il a appelé les vrais supporters des deux formations à déjouer le complot de certains pseudo-fans qui veulent porter préjudice aux relations historiques et fraternelles entre les deux clubs voisins.

Il a rappelé au passage que les dirigeants et les joueurs, ainsi que les vrais supporters de l'USMBA et du MCO, ont tout le temps eu des rapports exemplaires et que ceux qui sont en train de semer la zizanie depuis quelques années ne représentent pas les vrais amoureux des deux teams. Pour sa part, le capitaine d'équipe de l'USMBA, Farès Benabderrahmane, a exhorté les supporters de la Mekkera et d'El-Hamri à donner une véritable leçon de fair-play à l'occasion de la rencontre de samedi prochain. Même son de cloche chez les Oranais, où le capitaine d'équipe et gardien de but, Abderraouf Natèche, a appelé les supporters à la sagesse et au fair-play. Avant ce match, une polémique a déjà éclaté au sujet du quota des billets qui seront réservés aux supporters oranais. Les locaux, sous la pression de leur galerie, comptent attribuer 500 tickets aux visiteurs, justifiant que les leurs avaient bénéficié du même nombre de sésames lors de la manche aller, soldée par un nul (1-1) à Oran. Le MCO se déplacera à Sidi Bel Abbès pour défendre sa deuxième place au classement qu'il avait pris samedi dernier grâce à sa victoire à domicile contre le DRB Tadjnanet (3-2), tandis que l'USMBA compte confirmer sa brillante victoire ramenée de son déplacement à Alger contre l'USM Alger (2-1), ce qui lui a permis de se hisser à la 9e place, tout en continuant à tabler sur une place sur le podium si l'équipe venait à récupérer ses six points défalqués sur décision de la Fédération internationale de football.