LIGUE 2 MOBILIS - 20E JOURNÉE : MOB-CABBA, ASO-JSMB ET CAB-CRBAF Plusieurs duels pour l'accession et le maintien

Le public sera présent dans les différents stades, sauf à Skikda, où la JSMS locale devra se passer du soutien du «douzième homme» en raison du huis clos.

Plusieurs matchs intéressants sont au programme de la 20e journée du championnat de Ligue 2 Mobilis, prévue ce week-end, avec notamment trois duels à l'affiche pour l'accession et deux autres pour le maintien, particulièrement CA Batna-CRB Aïn Fakroun, entre le dernier qui recevra l'avant-dernier. Plus haut dans la hiérarchie, le MO Béjaïa et la JSM Skikda, actuels deuxièmes avec 35 points, accueilleront respectivement le CA Bordj Bou Arréridj (4e) et le RC Relizane (6e), avec l'ambition de l'emporter pour rester au contact du leader, l'AS Aïn M'lila, qui de son côté partira avec la faveur des pronostics en recevant l'actuel 11e, le RC Kouba. Le troisième match au sommet au menu de cette 20e journée mettra aux prises l'ASO Chlef et la JSM Béjaïa, entre le 6e qui recevra le 5e, avec la possibilité de se rapprocher un peu plus du podium en cas de victoire. Pour le maintien, l'autre duel intéressant opposera le MC El Eulma et l'Amel Boussaâda, entre l'actuel premier relégable qui accueillera le 9e. Le MCEE est condamné à l'emporter, car sa dernière défaite chez le RC Kouba (2-1) l'a placé à deux longueurs derrière l'actuel premier non relégable, le GC Mascara, faisant qu'un nouveau revers compliquerait davantage sa situation. Les matchs restants opposeront des clubs de milieu de tableau, mais ne devraient pas manquer d'épices pour autant, car leur issue pourrait générer un important changement au classement actuel. Le duel le plus intéressant à suivre sera probablement ASM Oran-GC Mascara, car outre son importance sur le plan technique, il revêtira le cachet derby, entre deux prestigieux clubs de l'Ouest. Le dernier match de cette 20e journée opposera le MC Saïda et le WA Tlemcen, entre le 10e qui recevra le 12e. Deux clubs relativement à l'aise en ce moment, mais pour qui la réussite d'un bon résultat reste souhaitable, au risque de chuter dangereusement dans la zone de turbulences. Le choc des mal-classés CA Batna-CRB Aïn Fakroun a été programmé samedi, en clôture de cette 20e journée, dont les autres rencontres se joueront toutes demain. Le public sera présent dans les différents stades, sauf à Skikda, où la JSMS locale devra se passer du soutien du «12e homme» en raison du huis clos.



Programme des matchs:

Demain:

A Béjaïa: MOB-CABBA (15h)

A Skikda: JSMS-RCR (15h, à huis clos)

A Saïda: MCS-WAT (16h)

A Oran: ASMO-GCM (16h)

A El Eulma: MCEE-AB (16h)

A Aïn M'lila: ASAM-RCK (16h)

A Chlef: ASO-JSMB (16h)

Samedi:

A Batna: CAB-CRBAF (17h)