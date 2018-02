LIGUE DES CHAMPIONS D'ASIE Bounedjah inscrit un doublé contre Al Wasl

L'international algérien d'Al Sadd, Baghdad Bounedjah, auteur d'un doublé en fin de partie, a offert les trois points de la victoire à son équipe en déplacement contre la formation émiratie d'Al Wasl 2-1, avant-hier en match comptant pour la première journée de la phase de poules de la Ligue des champions d'Asie, groupe 3. Menés au score sur une réalisation émiratie de Fabio Virginio de Lima (26'), les Qataris ont attendu l'entrée en jeu de l'attaquant algérien à la 54e minute pour renverser leur adversaire grâce à deux buts de Bounedjah à la 79e et 90e minutes. A la faveur de cette victoire sur le fil, Al Sadd prend la tête du groupe 3 avec 3 points tandis que l'équipe d'Al Wasl est lanterne rouge. Eloigné des terrains depuis deux mois à cause d'une fracture au niveau du tibia, le buteur avait effectué jeudi dernier un retour gagnant à la compétition en inscrivant l'un des deux buts de son équipe contre Al Rayyane (2-0) dans le clasico comptant pour la 16e journée du championnat qatari. Incorporé par l'entraîneur Jesualdo Ferreira en seconde période à la place de son compatriote Hamroun Jugurtha, Bounedjah a réussi à inscrire le second but de la partie à la 79e minute en reprenant victorieusement une balle qui a ricoché sur la transversale du portier adversaire. C'était le 7e but de l'Algérien cette saison en autant de rencontres en championnat.