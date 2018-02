NAPLES Ghoulam revient sur son forfait face au Cameroun

L'international algérien de 27 ans, Faouzi Ghoulam, est revenu sur le match des éliminatoires à la Coupe du Monde 2018, raté avec les Verts en octobre dernier. Faouzi Ghoulam a déclaré à la Gazzetta dello sport: «Personne ne peut nier qu'il existe deux catégories de personnes en Algérie: celles qui reconnaissent votre travail et celles qui cherchent à brouiller votre image». Il ajoute: «J'ai lu que j'aurais simulé ma maladie et que je me serais soi-disant injecté le virus de la grippe. Comment puis-je tolérer ces choses? C'est de la méchanceté gratuite» Ghoulam a déclaré qu ces événements l'avait touché à l'époque: «J'ai compris qu'il y avait des gens qui souhaitaient ma maladie et cela m'a vraiment touché, surtout parce que ma blessure est survenue peu de temps après.» Il ajoute: «Après cette période difficile, j'ai reçu des menaces, pourtant, certaines personnes oublient que pour l'Equipe nationale, j'ai joué même avec des problèmes physiques. De ma part, il n'y a jamais eu de manque de disponibilité et d'engagement» Le défenseur de Naploli vit des jours difficiles en Italie, blessé en novembre dernier pendant le match Naples-Manchester City, il a été absent des terrains depuis. Pressenti pour revenir à la compétition après trois mois de convalescence, l'international algérien a rechuté à l'entraînement il y a quelques jours, opéré avec succès le retour de Ghoulam est prévu pour le mois de mars 2018.