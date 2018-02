EUROPA LEAGUE-16ES DE FINALE Les choses sérieuses commencent

Naples et Nice visent le carré d'as de cette C3

Exit les phases de poules, banales, et les ballades. Que ce soit pour le Milan AC, l'Atalanta ou la Lazio, il faut maintenant faire parler la poudre après avoir montré de belles dispositions dans les matchs de la phase de poules.

Si les trois équipes ont terminé premières, on se rappellera des lacunes du Diavolo en fin de parcours ou d'une Lazio adepte du turnover. Bien malin celui qui pourra prédire une issue simple et assurée aux deux clubs cités, d'autant plus que le Milan AC qu'on avait laissé piétinant en fin d'exercice européen 2017, reprend des couleurs en championnat. En revanche la Lazio subit l'effet inverse, avec trois défaites consécutives et une attaque qui ne semble plus aussi bien tourner. Ludogorets et Bucarest sauront se saisir de ça! Attention à l'Atalanta qui, bien que brillante, devra se farcir le Borussia Dortmund, désormais orphelin d'Aubameyang.

Impossible de savoir comment va se comporter la bande de Gasperini face à un adversaire habitué aux joutes de Champions League. Enfin, le Napoli, décevant en C1 devra cette fois assurer en C3 face à Leipzig, autre reversé. Sarri a annoncé que la priorité était donnée désormais à 200% au championnat, ce qui ne devrait pas forcément rassurer le supporter lambda du football italien quant à la motivation des Partenopei pour cette compétition.



Dortmund-Atalanta: un nul serait bien accueilli!

Match compliqué pour la Dea. Si en championnat tout roule avec sept matchs sans défaite à l'extérieur (la dernière remonte à un 2-0 infligé par l'Inter), l'armada allemande semble sortie de sa mauvaise phase d'octobre et reste sur deux victoires et deux nuls à domicile. Nul doute que l'Atalanta devra s'en remettre à ses maîtres à jouer Cristante, Gomez et Illicic pour espérer un bon résultat. Ce ne sera pas simple.



Ludogorets-Milan AC: faire parler la poudre

Si Ludogorets a souvent joué des tours aux habitués de l'Europe, elle ne devrait pas poser de problème à un Milan AC qui aujourd'hui semble revivre avec la cure Gattuso. L'occasion est belle pour André Silva d'ajouter quelques pions au compteur et évacuer la frustration d'un championnat qui ne lui sourit pas. Une belle victoire est envisageable et pourrait ajouter pas mal de confiance en vue d'un derby face à l'Inter, déjà crucial, pour la Champions League (s'il reste encore un peu d'espoir).



Napoli-Leipzig: qui en veut?

Un match impossible à prévoir. Si le Napoli se concentre sur son objectif, le scudetto, Leipzig peut en dire de même pour tenter d'obtenir une nouvelle qualification en Champions League, qui ferait mouche dans son projet sportif. Le club allemand est en bonne position mais nourrit également des ambitions européennes. En témoigne l'attitude des supporters, qui viendront en nombre avec plus de 1 500 tickets vendus, ce qui contraste avec les 6000 billets napolitains. Si le Napoli reste favori, il ne faudra pas sous-estimer la fougue allemande.



Bucarest-Lazio: l'Europe pour souffler... oui mais laquelle?

Si en championnat les choses vont moins bien, la Lazio sait pouvoir compter sur l'Europe afin d'ajuster sa forme. Étincelants en Europe malgré le turnover régulier imposé par Inzaghi, la Lazio devrait l'emporter face aux Roumains dans un match qui paraît déséquilibré. Attention néanmoins: en championnat les Laziale sont sortis de la zone Champions League ce week-end et souhaitent à tout prix revenir en C1. A quoi vont-ils donner la priorité? On espère qu'ils ne choisiront pas.



Programme des matchs de ce soir:

Dortmund-Atalanta

Nice-Lokomotiv Moscou

Copenhague-Atletico de Madrid

Spartak Moscou-Athletic Bilbao

AEK Athènes-Dynamo Kiev

Celtic-Zenit

Naples-Leipzig

Etoile Rouge de Belgrade-CSKA Moscou

Lyon-Villarreal

Real Sociedad-Salzbourg

Partizan Belgrade-Victoria Plzen

Steaua Bucarest-Lazio Rome

Ludogorets-Milan AC

Astana-Sporting

Ostersunds-Arsenal

Marseille-Braga

Joué avant-hier: ER Belgrade et CSKA Moscou 0-0.