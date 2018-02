Le NAHD et l'ESS avancent

Le NA Hussein Dey et l'ES Sétif vainqueurs, respectivement, devant l'USM Blida (4-1) et le CR Belouizdad (2-1), en matchs avancés de la 20e journée du championnat de Ligue 1, Ligue 1 Mobilis, disputés jeudi, rejoignent le peloton de tête. Le NAHD qui enchaîne les résultats positifs depuis la prise en mains de l'équipe par l'entraîneur Bilel Dziri, a dominé la lanterne rouge l'USM Blida, grâce aux réalisations de Brahimi (49'), Gasmi (68' sur penalty), Yousfi (70') et Khassef (84'), et rejoint provisoirement l'USM Alger et le MC Alger à la 4e place du classement avec 30 points. De son côté, l'ES Sétif qui était menée au score (1-0) après un but de Naâmani (7'), a réussi à renverser son adversaire en deuxième mi-temps en égalisant à la 58e minute par l'intermédiaire de Benayad, avant de passer devant à la 67e grâce à Haddouche. A la faveur de cette victoire, les Sétifiens remontent à la 7e place du classement avec 29 points, alors que le CR Belouizdad occupe toujours le 11e rang aux côtés de l'US Biskra qui a battu, un peu plus tôt avant-hier, l'Olympique Médéa sur le score de 2 à 0. Les buts de la rencontre ont été inscrits par Maânser (20') et Berbache (30') pour l'US Biskra. Une victoire qui permet aux Biskris de remonter à la 11e place avec 22 points, tandis que l'OM est 9e en compagnie de l'USMBA avec 23 points. Les autres rencontres de la 20e journée de la Ligue 1 Mobilis, sont prévues ce week-end.