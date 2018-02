AS SAINT-ETIENNE Billel Benkhedim (16 ans) passe professionnel

Né d'un père algérien et d'une mère marocaine, le jeune milieu de terrain, Billel Benkhedim, international français U17, s'est engagé avec l'AS Saint-Etienne jusqu'en 2021. Âgé de seulement 16 ans, ce milieu de terrain offensif est considéré comme un grand espoir du club stéphanois et serait également suivi de près par la DTN marocaine. Bilal Benkhedim, né le 20 avril 2001, a signé, ce mardi, un premier contrat professionnel de 3 ans avec l'ASSE. Issu de l'Olympique d'Alès, le jeune milieu de terrain a rejoint Saint-Etienne en 2016. Capable d'évoluer dans l'axe comme sur un côté, il est, cette saison, un élément clé de l'équipe U17 de Razik Nedder, leader invaincu de sa poule, avec laquelle il a inscrit 20 buts en 14 matches de championnat. Alors qu'il ne fêtera ses 17 ans qu'en avril prochain, Bilal Benkhedim a disputé les deux premiers tours de la coupe Gambardella 2017-2018 et a participé à plusieurs rassemblements de l'équipe de France U17.