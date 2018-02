BARNES, EX-CAPITAINE DE NEWCASTLE "Slimani est fort, les fans vont l'adorer"

Après Alan Shearer c'est au tour d'une autre légende du club anglais de Newcastle de s'exprimer sur le transfert de l'international algérien Islam Slimani. John Barnes, ancien international anglais, a joué pour Watford

FC, Liverpool FC et enfin Newcastle. Barnes a déclaré: «J'aime Slimani. C'est un numéro neuf, il est bon dans la surface, il est bon dans les airs et il est agressif», l'auteur de 198 buts en championnat anglais a ajouté: «A Leicester, ça n'a pas vraiment marché car ils ont d'autres joueurs qui jouent devant lui, mais c'est un garçon fort et les fans vont certainement l'adorer.» Arrivé au mercato hivernal, Islam Slimani est prêté par Leicester City. Le joueur des Verts n'a joué aucun match avec les Magpies à ce jour. Newcastle ne jouera pas avant le week-end prochain pour cause de la FA Cup, compétition dans laquelle le club est déjà éliminé.