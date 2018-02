CLASSEMENT FIFA L'Algérie recule à la 60e place

La sélection algérienne de football a perdu trois places au classement de la Fédération internationale (FIFA) du mois de février 2018 publié jeudi et se retrouve désormais à la 60e position, tandis que l'Allemagne reste au sommet de la hiérarchie mondiale. Les Verts, qui n'ont disputé aucun match en février faute de date FIFA, totalisent 552 points. Au niveau continental, la sélection nationale occupe la 10e position, derrière la Tunisie (23e), le Sénégal (27e), la RD Congo (39e), le Maroc (42e), l'Egypte (43e), le Cameroun (51e), le Nigeria (52e), le Ghana (54e) et le Burkina Faso (57e). Les futurs adversaires de l'Equipe nationale en amical, la Tanzanie, le 22 mars au stade du 5-Juillet (Alger), l'Iran le 27 mars à Graz (Autriche) et le Portugal le 7 ou le 8 juin à Lisbonne, occupent respectivement les 146e, 33e et 3e rangs. En haut du classement, l'Allemagne domine toujours le ranking FIFA, suivie du Brésil et donc du Portugal. Le prochain classement FIFA sera rendu public le 15 mars.