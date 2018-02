COUPE D'ALGÉRIE DE CROSS SCOLAIRE 240 cadets et cadettes attendus aujourd'hui à Djelfa

Près de 240 athlètes dont 120 filles, représentant des établissements scolaires et les sélections nationales, seront attendus aujourd'hui à Djelfa pour prendre part à la 4e coupe d'Algérie de cross, qualificative aux Championnats du monde de la discipline qui aura lieu à Paris du 2 au 7 avril, a-t-on appris de la Fédération algérienne de sport scolaire (FASS).

Le programme proposé comportera une course sur la distance de 5000m pour les cadets et une autre de 3500m pour les cadettes, deux épreuves qui se dérouleront conformément aux règlements de la Fédération internationale d'athlétisme et celle de sport scolaire.

La participation concernera les 10 premiers athlètes des huit régions qualifiés lors des championnats régionaux, les cinq meilleurs mimines (2e année) ayant pris part au Championnat national de cross-country de Béjaïa en décembre dernier et les trois premières associations culturelles et sportives scolaires classées lors du Championnat national de cross-country, avec quatre athlètes au minimum et six au maximum chez les cadets et cadettes. «On s'attend à des épreuves très disputées, surtout que des places seront en jeu pour arracher cette qualification aux prochains Championnats du monde de Paris. On assistera certainement à l'émergence de nouveaux athlètes et la confirmation des régions qui laissent généralement leurs empreintes dans cette compétition nationale», a indiqué le directeur technique national (DTN) de la FASS, Rachid Hafsaoui. La 4e coupe d'Algérie scolaire de cross-country permettra la qualification de 24 athlètes (12 garçons et 12 filles) pour représenter les couleurs nationales aux Mondiaux de Paris. Ce rendez-vous national qualifiera la première équipe d'établissement scolaire composée de 12 athlètes (six cadets et six cadettes) et les sélections nationales qui doivent comprendre aussi 12 athlètes (six garçons et autant de filles). Après la désignation des qualifiés, la direction technique nationale de la FASS programmera deux stages: le premier aura lieu du 15 au 26 mars (durant les vacances scolaires) à Chlef et le second est prévu du 28 mars jusqu'au jour du départ pour la France, soit le 2 avril prochain. Il est à rappeler que les scolaires algériens ont de tout temps bien représenté le pays aux Championnats du monde de cross-country. Le dernier en date étant le jeune Mohamed-Saïd Derbal qui a remporté la médaille d'argent au dernier rendez-vous de Budapest (Hongrie). Derbal, du CEM Fares-Slimani (commune d'El-Gor, Tlemcen) avait pris la 2e place, derrière le Turc Otman Omar mais devant l'autre Turc Ozkormaz Firat. L'Algérie avait également pris la 3e place par équipes chez les garçons avec un groupe composé, outre de Derbal, de Abdelkader Goum, de Toufik Slimani, Karim Yahiaoui et Ghouti Berokia ainsi que la 7e position par équipes en filles. Aïn Defla (filles) et Tlemcen (garçons) avaient été sélectionnés pour représenter l`Algérie aux Championnats du monde de Budapest auxquels ont pris part quelque 600 athlètes de 25 pays.