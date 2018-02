AS MONACO Le Franco-Algérien Romain Faivre (18 ans) signe pro

L'AS Monaco a annoncé en début de semaine la signature du premier contrat professionnel de Romain Faivre (18 ans), qui sera effectif à compter du 1er juillet 2018. Originaire de Gennevilliers (région parisienne), ce jeune milieu de terrain offensif formé à Tours est né d'une mère algérienne et serait favorable à une carrière internationale avec les Verts si la FAF le contactait à l'avenir selon ses proches. Arrivé l'été dernier de Tours, l'ancien Manceau Romain Faivre a signé un premier contrat professionnel de trois ans avec l'AS Monaco.

Le club princier, qui est devenu une référence en matière de recrutement de jeunes talents, indique que le contrat de Romain Faivre prendra effet le 1er juillet 2018.

Dans le groupe de Leonardo Jardim à plusieurs reprises depuis quelques semaines, ce jeune milieu offensif de 18 ans seulement était notamment sur le banc monégasque contre Nantes au mois de novembre dernier. «C'est une grande fierté et un honneur de pouvoir représenter l'AS Monaco où je m'épanouis depuis mon arrivée. Je ferai tout pour redonner la confiance que l'on m'a donné.

C'est une étape importante et j'espère que c'est le début d'une grande histoire», a réagi le néo-pro sur le site officiel du club monégasque.



In Lagazettedufennec.com.