CHAMPIONNAT D'AFRIQUE DE CYCLISME Azzedine Lagab termine à la 5e place

Le coureur algérien Azzedine Lagab a terminé à la 5e place du contre-la-montre individuel (seniors) des championnats d'Afrique sur route qui se déroulent à Kigali au Rwanda (13-18 février). La médaille d'or de l'épreuve est revenue à l'Erythréen, Mekseb Debesay (53'25), devant les deux Rwandais, Jean Bosco Nsengimana, médaillé d'argent et Joseph Areruya, médaillé de bronze. Cette deuxième journée verra également le déroulement du contre-la-montre individuel juniors. Mercredi dernier, la sélection algérienne (seniors), composée de Azzedine Lagab, Youcef Reguigui, Abderrahmane Mansouri et Islam Mansouri, avait remporté la médaille de bronze du contre-la-montre par équipes. De leur côté, les juniors algériens se sont contentés de la 5e place du contre-la-montre par équipes. Composée de Aïssa Nadji Lebsir, Aymen Merdj, Mohamed Cherif Noura et Saber Belmokhtar, la sélection algérienne a réalisé un temps de 29'48. 49 pays dont l'Algérie, sont présents à cette 13e édition qui regroupe les meilleurs coureurs du continent, lesquels se défieront dans trois spécialités: course en ligne, contre- la-montre individuel et contre-la-montre par équipes.