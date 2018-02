CHAMPIONNAT D'ALGÉRIE OPEN DE NATATION (PETIT BASSIN) Balamane bat le record d'Algérie du 200m brasse

Le nageur de l'USM Alger, Moncef Balamane, a battu le record d'Algérie du 200m brasse avec chrono de (2:11.55), mercredi en finale du Championnat national Open de natation en petit bassin (25m) à la piscine M'hamed-baha de Bab Ezzouar (Alger). L'ancien record national de la distance était détenu par Sofiane Daid depuis mars 2012 à l'occasion du Championnat national Open avec un temps de (2:12.14). Balamane (17 ans), qui offre la première médaille à l'USMA, a devancé en finale son coéquipier Aymen Benabid (2:16.86) et Abderrezak Siar du GS Pétroliers(2:18.25). La finale féminine du 200m brasse est revenue à Rania Nefsi du GS Pétroliers (2:34.09), devant sa coéquipière Khensa Belkacemi (2:43.29) et Ismahene Larbi Youcef de l'USMA (2:44.72). D'autre part, les sprinteurs du GS Pétroliers à savoir Oussama Sahnoun (22.56) et Amel Melih (26.20) ont dominé les finales du 50m nage libre disputées ce mercredi. Sur 100m dos, c'est Abdellah Ardjoun de l'ASPTT Alger (55.32) et encore une fois Amel Melih du GS Pétroliers (1:03.46) qui ont remporté le titre. Les autres finales prévues mercredi soir sont celles du 400m nage libre (messieurs et dames), 100m 4 nages (messieurs et dames), 4x50m nage libre mixte.