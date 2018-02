ES TUNIS-ES SAHEL 3-2 Belaïli signe son premier but après deux ans

L'attaquant algérien de l'ES Tunis Youcef Belaïli a inscrit son premier but en match officiel après deux ans et demi d'absence à l'occasion du clasico contre l'ES Sahel 3-2 de l'entraîneur algérien Kheïreddine Madoui, comptant pour la 18e journée du championnat de Tunisie de Ligue 1. Eloigné des terrains depuis deux ans et demi pour un contrôle antidopage positif alors qu'il jouait à l'USM Alger, Belaïli a renoué avec les filets en ouvrant la marque pour les Sang et Or à la 17e minute de la partie disputée ce jeudi au stade Rades (Tunis). Le dernier but de Belaïli en équipe première remonte au 15 septembre 2015 contre son club formateur, le MC Oran en championnat de Ligue 1 Mobilis. L'attaquant algérien avait rejoint l'ES Tunis lors du mercato d'hiver en provenance d'Angers OSC pour un contrat de deux saisons et demie. A la faveur de ce succès, l'ES Tunis consolide sa place de leader avec 11 points d'avance sur le trio: l'ES Sahel, le Club Africain et le CS Sfaxien.