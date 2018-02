FÉDÉRATIONS DE CYCLISME ET DE LUTTE Importante aide financière du MJS

Les Fédérations algériennes de cyclisme et de lutte ont bénéficié respectivement de 38,9 et 33 milliards de centimes pour le dernier mandat olympique, a révélé avant-hier à Alger le ministre de la Jeunesse et des Sports (MJS), El Hadi Ould Ali. «Le cyclisme a bénéficié d'une enveloppe de 38,9 milliards de centimes. Idem pour la lutte, qui a bénéficié de 33 milliards de centimes», a annoncé le MJS en marge d'un déjeuner au complexe sportif Ahmed-Ghermoul d'Alger-Centre, organisé en l'honneur de différentes sélections algériennes de cyclisme et de lutte, ayant glané plusieurs médailles sur le plan continental dernièrement. La sélection algérienne de cyclisme (juniors et élite) a en effet décroché 12 médailles (4 or, 3 argent et 5 bronze) aux championnats d'Afrique sur piste, clôturés samedi dernier à Casablanca (Maroc). Alors que de leur côté, les sélections algériennes de luttes associées (cadets, juniors, seniors et féminine) ont remporté 37 médailles (16 or, 10 argent et 11 de bronze), lors des championnats d'Afrique qui ont pris fin dimanche soir, à Port Harcourt (Nigeria).

Une importante moisson, qualifiée d'historique par la Fédération algérienne des luttes associées (FALA), car jamais réalisée par la lutte algérienne auparavant. «L'Etat algérien a toujours été d'un soutien indéfectible au sport et il reste fidèle à cette tradition» a poursuivi le ministre, entouré de certains jeunes champions, en lutte et en cyclisme, fraîchement auréolés de leurs titres continentaux. «L'Algérie sera bientôt engagée dans différentes compétitions internationales, dont les Jeux africains de la jeunesse 2018, qu'elle abritera à partir de la mi-juillet prochain. Nous espérons que cette aide financière, accordée aux Fédérations algériennes de cyclisme et de lutte les aidera à réussir d'autres performances, qui feront honneur aux couleurs nationales» a ajouté Ould Ali. Outre les JAJ 2018, les sélections sportives algériennes seront engagées dans différentes compétitions continentales et mondiales pendant la même année, dont la Coupe du monde et les Championnats du monde de cyclisme sur piste, ainsi que les Jeux olympiques de la jeunesse, prévus en Argentine sans oublier les Jeux méditerranéens de Tarragone (Espagne). Des rendez-vous importants, où «l'Etat algérien espère encore de grandes victoires» a poursuivi le ministre, espérant que les médailles qui ont été remportées jusqu'ici «ne soient qu'un avant-goût» de celles qui suivront.