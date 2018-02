ITALIE-25E JOURNÉE A la relance après les déceptions européennes

Après une semaine européenne difficile pour les clubs italiens, la Série A reprend ses droits et offre une 25e journée au programme forcément saccadé mais encore marqué par un duel à distance demain entre Naples et la Juventus.

«La Champions League est un rêve. Mais l'objectif numéro un reste le 7e Scudetto et ce ne sera pas simple»: après le match nul amer concédé (2-2) face à Tottenham mardi soir en 8es de finale aller de la Ligue des Champions, l'entraîneur de la Juve Massimiliano Allegri s'était déjà tourné vers le match de dimanche face au Torino. Pas le temps de tergiverser pour les «Bianconeri» s'ils veulent tenir le rythme effréné imposé par Naples. Ils pourront compter sur le retour de Dybala, absent depuis plus d'un mois. Mais Barzagli, Cuadrado, Lichsteiner et Matuidi devraient encore manquer à l'appel. Prévu à 12h30, le derby de la Mole sera une belle occasion pour le Torino (9e) de se montrer dans la course à l'Europa League. Il reste sur une série de cinq matchs sans défaite toutes compétitions confondues depuis le 3 janvier et une défaite (2-0) en coupe d'Italie contre...la Juventus. Une élimination qui avait coûté la place à son entraîneur Sinisa Mihajlovic. Comme son homologue turinois, l'entraîneur de Naples, Maurizio Sarri, est resté clair: le championnat reste la priorité. La défaite jeudi soir face au RB Leipzig au San Paolo (1-3), le turn-over effectué sur le terrain et la très faible affluence dans les gradins sont autant de révélateurs du peu d'intérêt des Napolitains pour tout autre objectif que le Scudetto cette saison. Cela n'a pas empêché Sarri de pousser un énième coup de gueule contre le calendrier imposé par la ligue italienne: «Nous jouons jeudi à 21h05 et nous devons rejouer en championnat tout juste 60 heures plus tard. C'est une manifestation à la limite de la folie.» Naples recevra à 15h à domicile la modeste SPAL pour viser une 9e victoire consécutive en Série A. Les coéquipiers de Marek Hamsik égaleraient alors la série entamée en début de saison de la 1ère à la 9e journée. Sans la moindre victoire en 2018, la SPAL se prépare à souffrir face à l'inarrêtable trio offensif napolitain Insigne-Mertens-Callejon, auteurs de 27 buts. Pour limiter les dégâts, elle devra reproduire la même performance que celle qui leur a permis d'arracher le nul face à l'Inter (1-1) le 28 janvier.