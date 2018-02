PSG-MALAISE Al Khelaïfi irrité par le comportement de Emery

Après la défaite sur la pelouse du Real Madrid (1-3), Unai Emery serait plus que jamais dans le collimateur de Nasser Al Khelaïfi, et pour plusieurs raisons. Explications. Rien ne va plus entre Unai Emery et le Paris Saint-Germain. Après avoir perdu du crédit la saison dernière suite à la remontada et à la perte du titre en Ligue 1, le technicien basque n'a pas répondu présent dans les grands rendez-vous, cette saison, comme en témoignent les défaites à Munich et à Madrid, à chaque fois sur le même score (1-3). Des prestations qui pourraient sceller l'avenir de Emery. Mais l'aspect sportif n'est pas le seul pris en compte par Nasser Al Khelaïfi. En effet, à en croire les informations de L'Équipe, d'autres aspects agaceraient la direction parisienne, à commencer par la communication de Unai Emery. En réalité, ce serait surtout l'ingérence de son frère, Igor, qui irriterait Nasser Al Khelaïfi. Igor Emery serait très souvent présent aux conférences de presse et parasiterait le service de presse et la communication du club par l'intermédiaire de ses relais médiatiques. Une situation qui aurait le don d'exaspérer la direction parisienne qui ne se serait d'ailleurs pas privée de lui faire savoir.