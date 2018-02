WDIRECTION DES ÉQUIPES NATIONALES Tournée de prospection dans le sud du pays

La direction des Equipes nationales, sous la conduite de Boualem Charef, poursuit sa tournée de prospection et de détection de jeunes talents pour les différentes sélections nationales de la catégorie, a indiqué la Fédération algérienne. Entamée le 21 décembre dernier, la tournée des techniciens de la DEN, à leur tête Boualem Charef et ses deux assistants, les a emmenés successivement à Tamanrasset, Illizi, El-Oued, Laghouat et Ouargla où plusieurs plateaux ont été organisés. La prospection a regroupé différentes catégories jeunes que sont les U17, U20 et U21, a précisé la même source. Ce travail a permis de découvrir des joueurs qui ont fini par rejoindre les différentes sélections de jeunes. On retrouve au moins deux joueurs du Sud dans chaque catégorie. La catégorie U15 est, elle aussi, concernée par cette prospection et à cet effet un plateau lui avait été consacré les 8 et 9 février à Laghouat, comme première étape avant d'élargir l'opération à d'autres régions, souligne la FAF.