WLIGUE DES CHAMPIONS ARABE 2018 L'USMBA représentera l'Algérie lors de la 2e édition

L'USM Bel Abbès, quatrième au classement de la Ligue 1 la saison dernière, a été désignée par la Fédération algérienne de football pour représenter l'Algérie lors de la deuxième édition de la Ligue des Champions arabe dans sa nouvelle version, a-t-on appris hier de l'instance fédérale.

Cette décision a été prise avant-hier lors de la réunion du Bureau fédéral, et elle sera communiquée officiellement sur le site électronique de la FAF dans les prochaines heures, a indiqué la même source.

C'est l'ES Sétif, championne d'Algérie en titre, et le CR Belouizdad, vainqueur de la coupe d'Algérie, qui allaient participer à cette épreuve, prévue en juillet prochain au Maroc, sauf que la FAF a décidé qu'aucun club ne prendra part à deux compétitions internationales lors d'une même saison, les Sétifiens étant engagés en Ligue des champions africaine et le Chabab en coupe de la CAF.

Lors de la première édition de la Ligue des champions jouée en juillet dernier en Egypte, le football algérien était représenté par le NA Hussein Dey, malheureux finaliste de la coupe d'Algérie de la saison 2015-2016, mais les Algérois ont quitté l'épreuve, remportée par l'ES Tunis, dès la phase de poules. Depuis que l'Union des associations du football arabe (UAFA) a décidé de relancer la Ligue des Champions arabe, des dotations financières très importantes sont réservées aux clubs participant à cette épreuve. L'USMBA, en butte à des problèmes financiers énormes, devrait en profiter pour renflouer ses caisses, estiment les observateurs.