CHAMPIONNAT ARABE DE VOLLEY-BALL (MESSIEURS) Le GSP et le NRBBA pour faire bonne figure

La compétition débutera aujourd'hui à Tunis

Les deux représentants algériens, le GS Pétroliers et le NR Bordj Bou Arréridj, tenteront de faire bonne figure et honorer le volley-ball algérien lors du 36e Championnat arabe des clubs (messieurs) qui débute aujourd'hui à Tunis. «Nous allons jouer nos chances à fond pour aller le plus loin possible. Notre objectif est de figurer sur le podium», a indiqué l'entraîneur-adjoint du GS Pétroliers, Kamel Hadar.

Le membre du staff technique des Pétroliers s'est réjoui de pouvoir disposer d'un groupe au complet puisqu'aucune blessure n'est à déplorer.

Le GSP devra faire face, dans le groupe B, à Al-Ittihad (Arabie saoudite), Al-Rayane (Qatar), Souihli (Libye) et Senjel (Palestine).

Les Algérois entameront la compétition aujourd'hui face aux Qataris de Al-Rayane (12h). Lors de la précédente édition du Championnat arabe des clubs, disputée en février 2017 à Manama (Bahreïn), le GS Pétroliers avait été éliminé en quarts de finale par El-Djeish du Qatar 3 sets à 0 (36-34, 27-25 et 25-22).

L'autre représentant algérien dans cette compétition, le NR Bordj Bou Arréridj, tentera de rester sur la lancée du doublé national coupe-championnat remporté en 2017.

Les gars des Hauts-Plateaux évolueront dans le groupe D avec l'Espérance de Tunis (organisateur), Al-Amène (Soudan), Seep (Oman) et Peshmerga (Irak). «Même s'il n'y a pas eu de préparation spéciale, l'ensemble du groupe est déterminé et motivé pour défendre crânement ses chances et essayer d'aller le plus loin possible dans cette compétition avec comme objectif les trois premières places et pourquoi pas le sacre», a affirmé l'entraîneur du NRBBA, Abdelbaki Dif.

Les Bordjis entameront le tournoi aujourd'hui face aux Omanais de Seep (18h).

Outre les deux équipes algériennes, cette 36e édition du Championnat arabe verra la participation de 17 autres clubs dont Al-Ahly Bahreïni (tenant).

Les 19 équipes ont été scindées en quatre groupes et les deux premiers se qualifieront pour les quarts de finale prévus le vendredi 23 février. Les demi-finales se joueront, elles, le samedi 24 février alors que la finale est fixée au dimanche 25 février.