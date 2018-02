ENTRE TRANSFERT ET SPÉCULATION Clash Leicester-Man City pour Mahrez

Claude Puel ne veut pas perdre son attaquant fétiche

Absent durant deux semaines en raison d'un transfert avorté à Manchester City, Riyad Mahrez est revenu à de meilleurs sentiments. Mais Leicester n'a pas apprécié son attitude et n'aurait quasiment rien à gagner en sanctionnant sévèrement son joueur majeur.

L'entraîneur de Leicester, Claude Puel a dénoncé avant-hier dans la presse britannique les «sollicitations» reçues dans les derniers jours du mercato hivernal pour Riyad Mahrez, son joueur vedette, demandant notamment du «respect» pour son club.

Si le technicien français n'a jamais prononcé le nom de Manchester City, le club mancunien s'est toutefois senti directement visé par ces attaques puisque ses dirigeants ont affirmé qu'ils avaient contacté Leicester une semaine avant la clôture du marché des transferts, selon le journal The Sun, qui écrit: «Manchester City est catégorique: ils se sont comportés honorablement dans leur tentative de signer avec Riyad Mahrez.»

Les Citizens auraient ainsi été étonnés des déclarations faites par Claude Puel, selon lesquelles ils auraient agi de manière inappropriée, indique The Sun, relayant des propos parus dans le Manchester Evening News.

Toujours selon The Sun, le Manchester Evening News a précisé que les Sky Blues auraient bien contacté Leicester une semaine avant la fin du mercato après avoir abandonné la piste Alexis Sanchez, le Chilien s'étant engagé chez les rivaux de Man.

United. Pour rappel, le quotidien français France Football révélait, entre autres, quelques jours après le transfert avorté de Mahrez vers City, que les Skyblues auraient noué des contacts avec les Foxes dès la mi-janvier, tordant ainsi le cou à l'idée qu'ils auraient tenté de finaliser le dossier dans les ultimes heures du mercato.

Peter Schmeichel déclarait à propos de Mahrez: «Je comprends qu'il soit déçu, a compati le portier pour Sky Sports. Je pense que tout le monde sait que Riyad a la capacité de jouer au plus haut niveau, alors je comprends sa déception de ne pas avoir pu rejoindre un club capable de soulever quatre trophées cette saison.» Pour la forme, Leicester a tout de même infligé une amende de 273 000 euros, correspondant à deux semaines de salaire, à son employé de 26 ans. Le strict minimum. Incontournable sportivement parlant, celui qui va louper le Mondial 2018 représente également une vraie valeur économique pour le prochain mercato estival. Dans ces conditions, grossir le clash et créer une fracture définitive entre les deux parties en activant les leviers du rapport de force n'aurait pas arrangé grand monde. Et personne n'a envie de voir le meilleur joueur 2016 du Royaume sur la touche. Pep Guardiola encore moins.