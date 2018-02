LIGUE 1 MOBILIS - 20E JOURNÉE:PAC-JSS ET USMBA-MCO AUJOURD'HUI À 16H La place du dauphin en jeu

Par Saïd MEKKI -

Le stade du 24-Février de Bel Abbès fera certainement le plein pour ce derby de l'Ouest

Le derby de l'Ouest est toujours difficile à jouer pour les deux formations surtout pour l'USMBA, afin de confirmer leur dernière victoire face à l'USMA, alors que le MCO veut garder sa place sur le podium.

Les deux derniers matchs de la 20e journée de la Ligue 1 Mobilis sont programmés pour aujourd'hui où le MC Oran et la JS Saoura joueront hors de leurs bases, respectivement face à l'USM Bel Abbès et au Paradou AC, dans la perspective d'arracher cette position de dauphin du leader, le CS Constantine qui jouait hier, au moment où on mettait sous presse, également en déplacement face au MC Alger. Le MC Oran qui se trouve provisoirement à la deuxième place au classement avec un total de 32 points, soit à 7 points du leader, compte bien garder cette position aujourd'hui, mais il va falloir gagner au stade du 24-Février de Sidi Bel Abbès face à l'USMBA.

Un derby est toujours difficile à jouer pour l'une, comme pour l'autre équipe, et si les locaux veulent confirmer leur dernière victoire en déplacement face à l'USMA, ils doivent faire très attention à cette équipe du MC Oran qui cherche à préserver sa position actuelle au classement. Pour le coach du MCO, Bouakkaz tient à préciser que «ce derby est aussi un match où nous sommes appelés à prendre des points comme n'importe qu'elle déplacement». Pour bien préparer ce match contre les voisins de Sidi Bel Abbès, Bouakkaz a organisé un match amical contre le GC Mascara au cours duquel il a bien tiré des enseignements pour choisir les meilleurs joueurs en forme, pour tenter de gagner ce derby et d'une part, conforter la première place et d'autre part, réduire l'écart d'avec le leader en cas de défaite de celui-ci hier, au moment où on mettait sous presse en déplacement face au MCA. Or, du côté de l'USM Bel Abbès, Benabderahmane note que «la dernière victoire face à l'USMA nous a fait beaucoup de bien en mettant le groupe en confiance. Et il nous reste donc à confirmer contre le MC Oran...». Les gars de l'USM Bel Abbès sont donc décidés à exploiter le double avantage du public et du terrain pour gagner les trois points de la rencontre. Mais, il faut aussi bien avoir en tête que ce derby de l'Ouest est un duel ouvert et prometteur. Le dernier match de cette 20e journée de la Ligue 2 Mobilis, prévu aujourd'hui opposera l'«Académie» du Paradou à la JS Saoura au stade Omar-Hamadi de Bologhine. Il faut faire remarquer que si pour la JS Saoura, l'objectif est de gagner pour tenter le poste de dauphin sinon du moins rester sur le podium, pour le Paradou, on cherche une victoire pour assurer le maintien. Et c'est justement l'enjeu de cette rencontre qui s'annonce bien ouvert, dans la mesure où les deux formations jouent du beau football. Les joueurs du coach espagnol, Jose Maria veulent donc gagner ce premier match à Bologhine, puis enchaîner par le second sur cette même pelouse prévu contre le NA Hussein Dey, par la suite, pour assurer définitivement leur maintien. Du côté de la JS Saoura, qui se trouve sur la dernière marche du podium avec un total de 31 points, elle tentera d'abord d'effacer ce signe indien de trois journées sans victoire et surtout assurer les trois points pour rester ne serait-ce que sur le podium, voire passer de la 3e à la 2e place en cas de défaite du MCO aujourd'hui aussi, face à l'USMBA. D'ailleurs, le président de la JS Saoura, Mohamed Zerouati, a tenu à mettre les joueurs devant leurs responsabilités en leur déclarant: «Vous devez être à la hauteur des espérances et des objectifs qui vous ont été fixés par l'entraîneur, Karim Khouda et son staff, et il ne sera permis aucun laxisme. On va frapper fort tous ceux qui feront peu d'efforts pour gagner cette rencontre.» L'équipe a comme objectif de «jouer les premiers rôles en championnat» qu'elle assure actuellement bien, et c'est pour cette raison que le président du représentant de la wilaya de Béchar voudrait maintenir son équipe dans cette dynamique. Une victoire serait idéale en déplacement, mais attention, l'«Académie» du Paradou n'est vraiment pas facile à manier...