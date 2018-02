ALLIK, PRÉSIDENT DU CSA-USMA "J'étais prêt à travailler avec Haddad"

L'ancien président de l'USM Alger, Saïd Allik, a réagi sur la situation actuelle des Rouge et Noir dans un entretien télévisé. Saïd Allik figure emblématique du club de Soustara a déclaré:«Si les supporters sont mécontents, c'est parce que l'équipe de l'USM Alger n'a plus d'âme» et d'ajouter: «A l'USMA, on a près de 50 milliards et moi j'étais prêt à travailler avec les frères Haddad, pour construire non pas une équipe, mais un club très fort.» Concernant la situation de la JS Kabylie et celle de son ancien président Mohand Chérif Hannachi, Allik a dit: «C'est lui-même (Hannachi) qui s'est mis dans cette situation, peut-être par amour du club il devait penser que s'il s'en allait, il n'y aurait pas de relève» et de conclure: «Le destituer de cette façon est inacceptable. C'est (Hannachi) un homme qui a travaillé pour la JSK il a beaucoup donné au club, j'ai vraiment été triste pour lui.»