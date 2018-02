AS MONACO Bonne entrée de Ghezzal face à Dijon

Entré à la 79' alors que le score était de 2-0 pour Monaco face à Dijon au Stade Louis II, l'international algérien a été impliqué dans les deux derniers but de son club. Tout d'abord à la 87' Ghezzal remonte le ballon de son camp et sprinte dans le camp de Dijon pour buter dans la surface sur Reynet, Rony Lopes arrive en embuscade et marque dans le but vide. Dans les arrêts de jeu Ghezzal déboule sur l'aile gauche dans le camp de Dijon et distille un centre dans la surface. Glik se reprend en deux temps pour marquer à l'aide d'une frappe puissante qui se loge dans la lucarne droite de Reynet. C'est la troisième passe décisive de la saison pour le milieu offensif qui n'a été que très rarement titularisé par Jardim. Du côté de Dijon Mehdi Abeid était titulaire et a joué l'intégralité de la rencontre. Avec cette victoire Monaco conforte sa place de dauphin du PSG dans le championnat français.