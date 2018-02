BLANCHIMENT D'ARGENT (FRAUDE FISCALE) L'ex-président italien de Watford inculpé

L'ancien président du club de Premier League anglaise Watford, l'Italien Raffaele Riva, a été inculpé et cité à comparaître en Espagne dans une affaire de fraude fiscale présumée impliquant le club de Grenade (D2 espagnole), a annoncé avant-hier le tribunal chargé du dossier. L'Audience nationale, haute cour espagnole chargée des affaires financières, enquête sur «de présumées irrégularités commise» par le président du Grenade CF, Enrique Pina Campuzano, et son ex-propriétaire Gino Pozzo, «ainsi que par les entreprises et clubs de football liés à eux (dont Udinese Calcio, Grenade CF et Watford)», a écrit le juge d'instruction, dans sa décision datée de jeudi. Enrique Pina et Gino Pozzo - propriétaire du Grenade CF jusqu'à son rachat par des Chinois en 2016 - étaient déjà inculpés pour évasion fiscale et blanchiment d'argent présumés entre 2013 et 2016, écrit le magistrat. Or, le juge a décidé de poursuivre également Raffaele Riva qui «peut avoir participé aux faits» faisant l'objet de l'enquête, notamment pour avoir administré une société appartenant à M. Pozzo et basée en Espagne. Gino Pozzo est également propriétaire du club de Watford, en Premier League anglaise, et fils du propriétaire d'Udinese, en Serie A italienne. «Apparemment, les trois clubs forment un triangle commercial dont les revenus générés par la vente de joueurs échappent à leurs administrations fiscales respectives et vont à une holding au Luxembourg», peut-on lire dans la décision de justice. Raffaele Riva avait démissionné fin 2016 de la présidence de Watford après l'ouverture d'une enquête sur de présumés faux documents bancaires.