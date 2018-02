COUPE D'ALGÉRIE DE MARCHE SUR ROUTE Mensouri et Ameur vainqueurs

Les athlètes Rihab Mensouri du MB Béjaïa en dames et Mohamed Ameur de l'AS Sûreté nationale en messieurs, ont remporté la 7e édition de la coupe d'Algérie de marche sur route Mohammed El Hadj Mechkal, dans l'épreuve des seniors, disputée avant-hier à Oran. Ameur a réalisé à cette occasion les minima requis pour la participation aux prochains championnats d'Afrique d'athlétisme 2018, prévus en juillet au Nigeria. Au classement par équipes, le MB Béjaïa a décroché la première place chez les dames devant CAB Tlemcen, alors que chez les messieurs le trophée est revenu au CA Baraki devant l'AS Sûreté nationale et l'OFAC Oued Fayet. Chez les juniors filles sur une distance de 10km, c'est Souad Azzi du MB Béjaïa qui a pris la première place, alors que chez les garçons, la première place est revenue à Hamidi Hamza du club Mawahib Athletic de Constantine. En cadettes, la victoire finale est revenue à Nesrine Allouch de RC Larba de Blida a pris le meilleur devant Brahim Ramoul de l'OFAC Ouled Fayet et Yanis Mammeri du MB Béjaïa. Pour les juniors filles et garçons, le Club Mawahib Athletic Constantine (MAC) a décroché la première place, alors que l'ES Amizour a obtenu la première place par équipe cadettes et l'OFAC Ouled Fayet en cadets. Cette compétition a regroupé 104 athlètes de 19 clubs issus de huit wilayas du pays dans les catégories cadets, juniors et seniors filles et garçons.