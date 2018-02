FC PORTO Fraude présumée sur le transfert de Brahimi

L'Unité de la criminalité économique et fiscale (UDEF) espagnole accuse l'ex-président de Granada CF, Pina Quique, de détournement d'argent lors des transferts de joueurs avec Atletico Madrid, Udinese, Watford et Porto Alegre selon, elconfidencial. La vente de Siqueira à l'Atlético Madrid fut l'occasion pour Pina président de Grenade CF (2009-2016) au détournement de 300 000 euros, selon les experts de la police des crimes économiques espagnole des mouvements d'argent non déclaré au fisc. Le journal espagnol a ajouté que des opérations frauduleuses ont été constatées lors de transferts d'autres joueurs parmi eux l'international algérien Yacine Brahimi, transféré en direction du FC Porto. Affaire à suivre.