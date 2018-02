GRANDE FIGURE DU TENNIS ALGÉRIEN Mahmoudi Abdesslam décéde à 83 ans

Après une carrière riche comme joueur, le défunt s'est focalisé sur la formation des jeunes.

L'ancien joueur et entraîneur de l'Equipe nationale de tennis, Mahmoudi Abdesslam dit «le doyen» est décédé dans la nuit de vendredi à samedi à Alger à l'âge de 83 ans, suite à un malaise, a appris l'APS auprès de ses proches. Mahmoudi a dominé la balle jaune algérienne durant de longues années. Il a représenté dignement le tennis algérien lors de nombreuses manifestations internationales, notamment, les Jeux méditerranéens et la Coupe Davis. Il s'était particulièrement distingué lors des JM de 1975, en Algérie, remportant notamment la médaille de bronze en simple. «Franchement, je ne trouve pas les mots pour décrire cette icône du tennis algérien. Nous sommes très attristés par la disparition du Doyen, un homme qui a vraiment marqué la discipline», a indiqué à l'APS l'entraîneur de l'école de tennis du GS Pétroliers et ancien directeur technique national (DTN) à la Fédération algérienne de tennis (FAT), Amier Samir.

Né fin décembre 1935 à Constantine, Mahmoudi a fait ses débuts dans le monde du tennis à l'âge de 7 ans. Il était ramasseur de balle pendant l'époque coloniale, et ne pouvait pratiquer cette discipline qu'en cachette. «A l'époque, c'était interdit pour un Algérien de jouer au tennis, mais il avait une complicité avec Benchikou, ancien président de la ligue régionale de Constantine de tennis. Il l'a donc aidé à jouer face aux Français, surtout qu'il était doué et s'imposait souvent face à eux», a encore souligné Amier. Après l'indépendance de l'Algérie en 1962, le défunt avait dominé le tennis algérien pendant des années. «Mahmoudi était champion d'Algérie pendant plus de dix ans après l'indépendance. Il a également porté les couleurs de l'Equipe nationale comme joueur lors de la première participation de l'Algérie en Coupe Davis en 1976, face à l'Iran. Il était aussi capitaine de l'Equipe nationale et entraîneur à plusieurs reprises», a ajouté la même source. Après une carrière riche comme joueur, le défunt s'est focalisé sur la formation des jeunes. «Après avoir rangé sa raquette, Mahmoudi a commencé à entraîner les jeunes. Ses débuts étaient au tennis club de Hydra. C'est avec lui que nous avons commencé à apprendre comment jouer au tennis. Il a formé plusieurs joueurs, notamment les Bounaib et les Batiche», a détaillé Amier.Lors des dernières années, Mahmoudi a occupé le poste d'entraîneur au NADIT d'Alger.

Le défunt a été enterré hier, au cimetière de Bordj El Kiffan (Alger), après la prière du Dohr.