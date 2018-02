LA JSMS ET LA JSMB SUR LE PODIUM L'AS Aïn M'lila imperturbable

La JSM Skikda s'est emparée seule de la deuxième place au classement général de la Ligue 2 Mobilis, en battant le RC Relizane (2-0), en match disputé avant-hier, pour le compte de la 20e journée, ayant vu l'ancien dauphin, le MO Béjaïa se neutraliser à domicile avec le CA Bordj Bou Arréridj (0-0), au moment où le leader, l'AS Aïn M'lila, a conforté sa première position avec 40 points, suite à sa victoire contre le RC Kouba (2-0). Les choses avaient pourtant mal démarré pour la JSMS, qui privée de son public à cause du huis clos, avait rejoint les vestiaires à la pause citron sur un score vierge. Ce n'est qu'à la 56' que son meilleur buteur, Hicham Mokhtar, a réussi à débloquer la situation sur penalty, avant que Djilali n'assure définitivement cette importante victoire, en ajoutant un deuxième but à la 75'. Un précieux succès qui propulse la JSMS seule à la 2e place du classement général, avec 38 points. Soit à deux longueurs derrière le leader, l'AS Aïn M'lila, ayant pleinement profité de l'avantage du terrain pour dominer le RC Kouba (2-0), grâce notamment à Dib (69'), et Sohbi (85'). La belle ascension de la JSMS n'aurait cependant pas été possible sans le faux pas de l'ancien dauphin, le MO Béjaïa, qui a été tenu en échec à domicile par le CA Bordj Bou Arréridj (0-0). La JSM Béjaïa, les rejoindre sur la troisième marche du podium, avec 36 points, après sa belle victoire chez l'ASO Chlef (2-1). Bensayah et Bensaha ont marqué pour la JSMB, respectivement aux 3' et 18' (sur penalty), et c'est Izerghouf, déjà buteur la semaine passée contre le CRB Aïn Fakroun, qui a sauvé l'honneur pour les Chélifiens, sur penalty à la 66'. Dans le bas du tableau, et en attendant le choc d'hier, entre le CA Batna (dernier) et le CRB Aïn Fakroun (avant-dernier), ce sont le MC El Eulma, et surtout le GC Mascara qui ont réussi les meilleures affaires avant-hier, en battant respectivement l'Amel Boussaâda (2-0) et l'ASM Oran (1-0). Le MCEE a fait la différence grâce à Zitouni (45'+2) et Belhamri (56'), alors que le GCM s'est remis à Siam (27'), pour remporter son derby de l'Ouest contre l'ASMO. Quoique, malgré ces importantes victoires, le MCEE reste premier club relégable, avec 20 points, alors que le GCM est légèrement plus à l'aise (11e-22 pts). Autre victoire importante, celle du MC Saïda contre le WA Tlemcen (1-0), car elle propulse le club des Hauts-Plateaux à la 8e place, avec 26 points, alors que le WAT chute dangereusement au classement général, et se retrouve dans une position de premier club relégable, ex aequo avec le MCEE.