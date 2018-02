LEICESTER CITY Mahrez passeur décisif en coupe d'Angleterre

Leicester City s'est qualifié pour les quarts de finale de la coupe d'Angleterre à la faveur de sa petite victoire face à Shefield United (1-0). Titulaire à l'occasion, Riyad Mahrez a fait parler de lui. La déception de son transfert avorté vers Manchester City digéré, Riyad Mahrez semble retrouver petit à petit son jeu et son sourire. Mieux, l'Algérien continue à être aussi influent sur le jeu des Foxes. Titulaire, Mahrez a été l'auteur de la passe décisive sur le but de Vardy (66e). Entré en cours de jeu, samedi dernier, lors de la large défaite des Foxes sur le terrain de Manchester City (5-1), après une grève de 10 jours, Riyad Mahrez (9 buts et 9 passes décisives toutes compétitions confondues en 2017-2018) entend bien réussir une deuxième moitié de saison convaincante pour rejoindre un club à la hauteur de ses ambitions l'été prochain.