SCHALKE 04 Bentaleb dans la tourmente

Relégué sur le banc, Nabil serait selon la presse allemande, très énervé à l'entraînement.

Le milieu de terrain algérien de Schalke 04, Nabil Bentaleb, vit très mal sa situation de second choix au sein de sa formation. Revenu après une longue absence due à une blessure, l'ancien Spurs de Tottenham s'est retrouvé sur le banc, après avoir pourtant reconquis sa place de titulaire. Relégué sur le banc, Nabil serait selon la presse allemande, très énervé à l'entraînement. Son comportement aurait été déploré par le staff technique qui lui reproche sa nonchalance et son comportement à la limite de l'acceptable. Nabil qui n'a joué que neuf rencontres cette année, digère très mal son nouveau statut à Schalke.



Tedesco, coach de Schalke: «On déplore son comportement»

Interpellé par la presse allemande hier en conférence de presse d'avant-match, à propos de ce qui a été dit dans les journaux concernant le comportement de son international algérien, Nabil Bentaleb, à l'entraînement, le technicien de Schalke 04 Domenico Tedesco, a déclaré:«On a refusé sa manière de se comporter à l'entraînement. Nabil sait qu'il est important de communiquer.

Lorsqu'on a envie de dire quelque chose, on doit le faire dans un cadre organisé. Il sait aussi qu'on ne lui tient rancune, mais la balle est dans son camp, il sait ce qu'il doit faire pour réintégrer l'équipe.»



Heidel, directeur sportif de Schalke: «Bentaleb doit changer!»

Le directeur sportif de Schalke 04, qui a tout le temps défendu son international algérien Nabil Bentaleb, s'est aussi exprimé au sujet de son joueur, hier dans la presse allemande. Christian Heidel a été on ne peut plus clair. Heidel qui soutient son coach, s'est dit aussi étonné du comportement de Bentaleb: «Quand Bentaleb ne joue pas tout va mal pour lui. Quand on gagne 5 buts à 0 et que Nabil ne joue pas, il te fait sentir qu'on a perdu sur le même score. Ce n'est pas bien pour lui et pour ses camarades. Nabil doit changer, il doit comprendre bien cela, c'est la seule alternative pour qu'il puisse reprendre sa place.»



Nabil solidaire avec Mason

Le milieu de terrain algérien, Nabil Bentaleb, ne réagit pas à ce qu'il endure à Schalke, mais s'est montré très sensible envers son ex-camarade à Tottenham, Rayan Mason, qui a renoncé à l'âge de 26 ans pour des raisons médicales.

«J'ai joué beaucoup de matchs avec Mason en Premier League et j'ai beaucoup appris à ses côtés, je te souhaite beaucoup de chances avec ta famille et de réussite dans ta nouvelle vie, je t'aime mon frère», a-t-il posté sur Instagram Bentaleb.