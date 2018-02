SÉLECTION DU BRÉSIL 15 joueurs assurés de jouer le Mondial

A 117 jours de l'ouverture officielle de la Coupe du monde en Russie, on connaît d'ores et déjà les noms de 15 des 23 Brésiliens qui tenteront d'accrocher une sixième étoile pour la Seleçao. En effet, le sélectionneur Tite a révélé avant-hier une partie de sa liste pour la compétition estivale. «Il y a une partie de la liste encore ouverte, mais j'ai déjà choisi certains joueurs. Certains éléments ayant une situation consistante en club et qui, en Seleçao, sont déjà confirmés, affirmés et qui jouent bien. Il y a les onze titulaires habituels: Alisson, Daniel Alves, Marquinhos, Miranda, Marcelo, Casemiro, Renato Augusto, Paulinho, Coutinho, Neymar et Gabriel Jesus», a lancé le coach auriverde dans des propos rapportés par UOL Esporte. «Il y a aussi Thiago Silva, Fernandinho, Willian et Firmino.» Une méthode peu banale à quatre mois du Mondial. Une chose est sûre, les joueurs du Paris Saint-Germain ont la cote puisque les quatre Brésiliens du club seront du voyage.