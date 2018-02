VICTIME D'UNE CRISE CARDIAQUE Décès du jeune joueur Dehamcha en plein match

Fait malheureux, un joueur du NRB Dehamcha, Daoud Bourezag (24 ans) est décédé au cours du match NRBD-IRBAA disputé à Aïn Sebt (Division honneur, Sétif). Daoud Bourezag s'est écroulé sur le terrain à dix minutes de la fin du match suite à un arrêt cardiaque. Malgré la présence des secours, le joueur n'a pas pu être réanimé. Le décès de ce joueur relance une fois le débat sur la prise en charge médicale des footballeurs et l'obligation pour les clubs de constituer un dossier médical pour chaque joueur en début de saison. Le dossier doit être constitué après la visite médicale qu'impose obligatoirement le club pour chaque joueur. Ce qui ne semble pas être le cas pour ce joueur, son club et la Ligue qui lui a délivré sa licence. Une enquête devrait être ouverte pour établir les raisons exactes de ce décès. Ainsi, c'est avec beaucoup de peine et de compassion que la rubrique sportive du journal L'Expression présente à la famille du défunt ses sincères condoléances et l'assurent, en cette douloureuse circonstance, de sa profonde sympathie.