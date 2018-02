LIGUE 2 MOBILIS - 20E JOURNÉE:LE MO BÉJAÏA ACCROCHÉ À DOMICILE Mustapha Rezki jette l'éponge

Par Boualem CHOUALI -

La situation administrative du MOB risque de compromettre son objectif sportif

Les supporters du MOB, ainsi qu'une partie des anciens dirigeants, ont responsabilisé le président du conseil de gestion suite à ses décisions unilatérales, optant pour le changement du staff technique d'une part et n'ayant pas ramené des joueurs de qualité, d'autre part.

Le président du conseil de gestion des Vert et Noir, Mustapha Rezki, jette l'éponge en annonçant sa démission avant-hier à l'issue de la rencontre qui a opposé son club au CA Bordj Bou Arréridj. Ce match s'est soldé par un score vierge (0-0), synonyme d'un faux pas qui pourrait hypothéquer sérieusement les chances des Crabes pour accéder en Ligue 1 Mobilis. Suite à quoi les supporters béjaouis ont déversé leur colère aussi bien sur le staff technique, les joueurs que le président du conseil de gestion, sur qui la tension n'a pas cessé de monter depuis le mercato hivernal dernier.

En effet, les supporters du MOB, ainsi qu'une grande partie des anciens dirigeants, ont responsabilisé le président du conseil de gestion, suite à ses décisions unilatérales en optant pour le changement du staff technique d'une part et n'ayant pas ramené des joueurs de qualité à même de donner un plus pour l'équipe en cette deuxième phase du championnat. Un faux pas, en somme, qui vient se greffer aux autres défaites que le club aurait pu éviter, notamment face à l'ASMO et à l'ABS. Ainsi, l'équipe des Vert et Noir, qui est pourtant bien partie pour arracher l'accession, se voit dans une situation des plus compliquées. A présent, à l'issue de cette 20e journée, soit, à une dizaine de journées avant le tomber de rideau, l'équipe la plus populaire de la Soummam occupe la troisième place au classement général avec 36 points en compagnie de son frère ennemi la JSMB, derrière l'AS Aïn M'lila leader avec 40 points et la JS M Skikda dauphin avec 38 points, mais aussi juste devant le CABBA avec 35 points au compteur. C'est dire que la situation se complique sérieusement pour les Crabes qui sont appelé à se déplacer à Mascara pour affronter le club local, en quête de points pour se maintenir, mais surtout à l'avantage de la JSMB et du CABBA qui recevront à domicile. Voilà pourquoi ce faux pas risque sérieusement d'hypothéquer les chances des protégés de Rachid Bouarrata pour retrouver le championnat d'élite nationale. Une situation qui a provoqué la colère des inconditionnels supporters des Vert et Noir qui voient leur rêve battre des ailes. Une colère à laquelle ne peut faire face le président du conseil de gestion Mustapha Rezki qui a décidé de jeter l'éponge et de déclarer: «Je n'en peux plus. Ma décision est irrévocable cette fois-ci. Depuis mon installation à la tête du conseil de gestion par le conseil d'administration de la SSPA-MOB, j'ai fait de mon mieux pour redresser la barre sur tous les plans, notamment financier. On nous a laissé le club dans une situation catastrophique, Dieu merci grâce à l'abnégation de toute une équipe, à sa tête le président du conseil d'administration, Amar Boudiab, le club a été remis sur les rails après de grands efforts consentis», nous a-t-il confié avec beaucoup de regrets, avant de cibler ceux qui entravent sa mission à la tête du conseil de gestion. «Certaines personnes, qui sont pourtant très proches du club, font tout pour que je ne réussisse pas dans ma mission. Il y a des gens qui font de l'agitation et je refuse de continuer à travailler dans ces conditions. Pour ne pas léser le club, je préfère me retirer et laisser la place à ceux qui désirent en prendre les destinées.»

Pour rappel, cette décision du président Rezki est la deuxième depuis son installation à la tête du conseil de gestion. Ainsi, après un parcours honorable ponctué par un travail sans relâche à la tête du club le plus populaire de la Soummam, le président Rezki jette l'éponge, reste à savoir, quelle sera la réaction du conseil d'administration que préside Amar Boudiab, qui l'avait dissuadé à maintes reprises de démissionner?