LES CANARIS DANS LE BESOIN DE SÉRÉNITÉ ET DE STABILITÉ La JS Kabylie désormais relégable

Par Kamel BOUDJADI -

Les Canaris ne chantent plus

Les Canaris enregistrent une autre défaite et s'enfoncent un peu plus dans le tourbillon de la relégation. Encore une défaite à l'extérieur de leurs bases. Les trois points perdus à Tadjenanet devant le DRBT seront difficiles à compenser.

Toutefois, contrairement à un passé récent, la panique ne semble pas s'emparer de la cabine de commandes. Il n'y a pas si longtemps, la défaite comme celle d'avant-hier aurait provoqué le brouhaha dans le staff technique, la présidence du club comme les supporters. Mais, cette fois, Cherif Mellal, bien que reconnaissant que la défaite complique un peu plus la situation de ses poulains, ne semble guère céder à la panique. Il y a encore des points à glaner à l'intérieur comme à l'extérieur. La relégation n'est pas encore à l'ordre du jour. Les rencontres qui restent à disputer ne sont pas l'argument de la direction actuelle mais la stabilité. En effet, c'est dans des moments pareils que les Canaris ont besoin de sérénité. Les poulains de Noureddine Saâdi ont en effet besoin de sérénité pour se concentrer sur le reste de la saison. C'est justement à ce niveau que le changement doit s'opérer dans l'immédiat. Car de l'avis de beaucoup de supporters, les discours défaitistes et alarmistes ne font qu'enfoncer le club. Les appels au changement d'entraîneurs à chaque match perdu ne sont pas la solution. Bien au contraire. La barre technique a besoin de stabilité afin d'amorcer le déclic au niveau de la qualité du jeu.

Le nouveau président Cherif Mellal est intransigeant sur ce point. Après la rencontre face au DRBT, il a affirmé que la défaite complique, certes, la situation un peu plus, mais il n'y a pas le feu en la demeure. Les Canaris vont bientôt reprendre les choses en main. Le travail va reprendre en s'intensifiant avec Noureddine Saâdi. Par ailleurs, il est à noter que les supporters, dans leur écrasante majorité, voient les choses sous le même angle que Cherif Mellal.

Les Canaris ont besoin, plus que jamais, de sérénité. Ce n'est pas uniquement les supporters qui se joignent au jeune président mais beaucoup d'anciens joueurs et de dirigeants des premières générations.

Le vent semble souffler du bon côté malgré les bons résultats qui prennent encore du retard à arriver. Enfin, beaucoup considéraient que la défaite face au DRBT n'est pas tellement amère, vu les conditions dans lesquelles s'est déroulée la rencontre. Les Canaris ont évolué dans des conditions lamentables ainsi que le trio d'arbitres. C'est pourquoi, il convient de se concentrer sur les rencontres prochaines face à l'USM Bel Abbès et l'USM Blida. Une concentration sur les prochaines rencontres qui nécessite de mettre les Canaris en confiance et surtout dans la sérénité.