RABAH MADJER, SÉLECTIONNEUR DES VERTS "Je veux africaniser notre équipe"

Par Saïd MEKKI -

Le coach national trace sa feuille de route

Evoquant le choix des joueurs, Rabah Madjer estime que «je ne suis pas là pour former les joueurs. Je veux des éléments dont le profil nous sied parfaitement et dont j'aurai besoin dans les matchs délicats sur le continent».

«Nous sommes en train de travailler à moyen terme dans l'objectif de rebâtir une Equipe nationale sur de bonnes bases» a déclaré le sélectionneur de l'Equipe nationale, Rabah Madjer au site électronique TSA.

Le coach national a tenu à préciser d'ailleurs que «Mon objectif est d'africaniser cette équipe pour pouvoir faire face au climat parfois difficile des terrains en Afrique». Et pour y parvenir, Rabah Madjer compte aussi bien sur les joueurs expatriés que sur les locaux. Et il l'indique si bien en ces termes: «J'ai encore besoin des joueurs évoluant en Europe. Pour moi, il n'y a pas de différence entre l'équipe A ou celle composée de joueurs locaux. Mon objectif est de composer une équipe locale forte, qui sera appelée à disputer les qualifications du championnat d'Afrique des nations 2020. Les meilleurs parmi les locaux vont renforcer l'équipe A.

Les deux sélections sont complémentaires», a tenu à préciser également le sélectionneur en chef des Verts qui est aidé dans sa tâche par le duo de techniciens tout aussi locaux, à savoir Meziane Ighil et Djamel Menad.

Madjer cite les joueurs expatriés Adam Ounas ou encore Ryad Boudebouz qui, pour lui, restent sélectionnables. «Pour moi, il n'y a pas de différence entre l'équipe A ou celle composée de joueurs locaux. Mon objectif est de composer une équipe locale forte, qui sera appelée à disputer les qualifications du CHAN 2020. Les meilleurs parmi les locaux vont renforcer l'équipe A». Et dans ce même ordre d'idées, le sélectionneur des Verts a tenu à faire remarquer que «je regrette l'acharnement dont a été victime le staff technique juste après notre arrivée à la tête des Verts. Je tiens à préciser que je suis seul maître à bord et unique responsable dans mes choix de joueurs. Personne ne peut s'immiscer dans mes prérogatives en me dictant qui je dois appeler ou non. Il existe une confiance mutuelle entre moi et la fédération et je suis tenu de rendre des comptes uniquement à mon employeur».

D'autre part, prié de dresser un premier bilan depuis qu'il a pris en main la sélection algérienne, Rabah Madjer se déclare satisfait en indiquant que «nous avons réussi nos débuts avec un bilan de trois victoires...». Quant au sujet des prochains matchs amicaux que la sélection algérienne doit disputer durant les deux prochaines dates FIFA en mars et juin prochains, Rabah Madjer déclare que «pour les matchs contre le Tanzanie et l'Iran, il s'agit de deux tests importants qui vont nous permettre de jauger la qualité de nos joueurs.

Ces deux rencontres entrent dans le cadre de notre préparation en vue de la reprise des qualifications de la coupe d'Afrique des nations 2019 en septembre prochain. En juin, nous aurons également à défier le Portugal à Lisbonne, ça sera un match de prestige qui nous sera très bénéfique sur tous les plans».

Concernant les joueurs qu'il compte convoquer pour les deux premiers matchs amicaux face à la Tanzanie (le 22 mars au stade du 5-Juillet) et l'Iran (le 27 mars en Autriche), Rabah Madjer déclare que «soyez-sûr que je vais appeler les éléments les plus en forme du moment, dont le profil sied à notre philosophie.

Je ne suis là pour convoquer un joueur juste pour lui faire plaisir.

Les portes de la sélection restent ouvertes pour ceux capables d'apporter un plus, mais à condition de posséder le profil que nous cherchons.

Je suis tenu par l'obligation des résultats même en amical.

Nous devons gagner et encore gagner pour reprendre confiance», a conclu le sélectionneur en chef de l'Equipe nationale, Rabah Madjer.