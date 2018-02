Brèves des fédérations

Athlétisme

Les différentes commissions du comité chargé de l'organisation des 5es championnats d'Afrique de cross-country Chlef 2018 se sont réunies jeudi au siège de la wilaya de Chlef. La réunion a été coprésidée par le wali de Chlef, Abdellah Benmansour et le patron de la Fédération algérienne d'athlétisme, Abdelhakim Dib, en présence des présidents de l'ensemble des commissions opérationnelles.



Handball

Le tirage au sort de la coupe d'Algérie 2017-2018 toutes catégories se déroulera aujourd'hui au siège de la Ligue algéroise de handball.



Cyclisme

L'ancien coureur cycliste espagnol Alvaro Pino animera du 18 au 24 février à Alger «Les rencontres sur le cyclisme», une manifestation organisée par le ministère de la Jeunesse et des Sports et l'ambassade d'Espagne en Algérie. Elle coïncide avec le déroulement du Grand-Prix international de la ville d'Alger, prévu du 20 au 23 février.



Escrime

La sélection algérienne d'escrime juniors (filles et garçons) prend part aux Championnats méditerranéens de la discipline qui se déroulent jusqu'au 19 février au Caire (Egypte).

La Fédération algérienne d'escrime a désormais un nouveau siège, sis 4, rue Aïssa-Allam à El-Mouradia (Alger). Elle y organisera samedi prochain son assemblée générale ordinaire (10h) pour débattre des bilans moral et financier de 2017.



Rafle et billard

La 24e édition de la coupe d'Algérie de billard s'est déroulée du 15 au 18 février à El-Eulma avec la participation des 20 meilleurs joueurs algériens. Hichem Benaïssa (MS Bel Abbès) a été sacré chez les messieurs.



l Voile

La Fédération algérienne de voile a lancé le concours des meilleurs athlètes pour l'année 2017 dans toutes les séries: laser, planche à voile et optimist. Six véliplanchistes (hommes et dames) seront honorés lors de la cérémonie de lancement de la saison sportive en mars prochain.



Yoseikan-budo

L'Association sportive Rapid Aïn Bénian, en collaboration avec le Comité national de yoseikan-budo, a programmé samedi une démonstration à la salle omnisports Hacene-Moutchou de Aïn Bénian (Alger) dans le cadre de la commémoration de la journée (7e dan) et Belkacem Lachache (5e dan), avait pour principal objectif d'inculquer aux jeunes les valeurs du sacrifice. A noter que la discipline verra, d'ici à quelques semaines, la création de sa propre fédération.