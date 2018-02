CHAMPIONNATS D'AFRIQUE DES NATIONS 2018 (CYCLISME) Belmokhtar en 7e position

Le cycliste algérien Saber Belmokhtar s'est contenté avant-hier à Kigali de la 7e place dans l'épreuve de «course en ligne juniors», comptant pour les championnats d'Afrique des nations sur route actuellement en cours au Rwanda. Belmokhtar a bouclé les 72 km en 2h00'32, loin derrière l'Erythréen Hailu Biniam, vainqueur en 1h56'43, devant ses compatriotes Yosief Tomas et Mesfin Hager, ayant complété le podium, respectivement aux deuxième et troisième positions. Le deuxième meilleur Algérien dans cette course, Aïssa Nadji Lebsir est entré en 13e position, avec un chrono de 2h00'49'', devant ses compatriotes Aymen Merdj (15e) en 2h01'36'' et Mohamed Cherfi Nora (16e) 2h01'51.