CHELSEA Hazard répond pour son avenir

Sous contrat jusqu'en juin 2020 avec Chelsea, l'ailier Eden Hazard (27 ans, 23 matchs et 11 buts en Premier League cette saison) fait l'objet d'un intérêt persistant du Real Madrid. Au micro de l'émission Téléfoot, l'international belge s'est montré mystérieux concernant son avenir. «Pour l'instant, je suis là. Il y a encore deux mois à jouer, des compétitions à gagner. Il y a aussi la Coupe du monde cet été. J'ai encore deux ans et demi de contrat, je suis bien à Chelsea, je joue tous les matchs. Tout peut se passer en football, mais rien ne peut aussi se passer. Ça fait quelques années que le Real s'intéresse à moi. Je suis bien où je suis. Je vais continuer de donner le maximum pour Chelsea», a assuré l'ancien Lillois. Avec le possible départ de Gareth Bale du Real (voir brève 10h42), les rumeurs concernant Hazard devraient continuer!