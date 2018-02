CLASSEMENT DES BUTEURS (LIGUE 1) Statu quo en tête, El Mellali s'illustre

L'attaquant du CS Constantine Mohamed Amine Abid, muet depuis deux journées, reste toujours en tête du classement des buteurs du championnat de Ligue 1 Mobilis, au terme de la 20e journée, avant-hier. Abid, auteur de 13 buts depuis le début de la saison, est talonné par Oussama Darfalou (USM Alger) avec 11 réalisations. L'ancien joueur du RC Arba n'a plus marqué depuis le but inscrit en déplacement face au DRB Tadjenanet (3-0) dans le cadre de la 18e journée. Le buteur de la JS Saoura Mustapha Djallit traverse à l'instar de son équipe une période difficile, puisque son dernier but remonte à la 16e journée à domicile face à la JS Kabylie (2-0). L'attaquant du Paradou AC Farid El Mellali s'est illustré lors de cette 20e journée en signant un doublé lors de la victoire de son équipe à domicile face à la JSS (3-0). Le meilleur baroudeur au terme de la saison succèdera à Ahmed Gasmi (NAHD), sacré meilleur buteur du championnat lors du précédent exercice avec 14 réalisations, dont 8 sur penalty.