COUPE D'ANGLETERRE Mahrez à l'épreuve de Chelsea en quarts de finale

Leicester City où évolue le milieu international algérien Riyad Mahrez sera opposé à Chelsea en quarts de finale de la coupe d'Angleterre. Leicester s'est qualifié vendredi soir en disposant de Sheffield United (D2) sur le score de 1 à 0. L'ailier algérien a signé à l'occasion sa 9e passe décisive de la saison, toutes compétitions confondues. Mahrez a servi le buteur maison Jamie Vardy, auteur de l'unique but de la partie à la 66e minute de jeu. Il s'agit de la deuxième offrande de Mahrez dans cette épreuve après celle réalisée lors de la réception de Fleetwood (2-0) en 16es de finale. Chelsea d'Antonio Conte s'est qualifié de son côté à l'issue de sa victoire vendredi à Stamford Bridge face à Hull City (D2) 4-0, tandis que Manchester United, vainqueur samedi sur le terrain de Huddersfield (2-0), affrontera Brighton. Au programme d'hier soir et aujourd'hui, respectivement Rochdale (D3)-Tottenham (17h algériennes) et Wigan (D3)-Manchester City (20h55 algériennes), alors que la rencontre Sheffield Wednesday (D2)-Swansea devra être rejouée sur le terrain de ce dernier après le 0-0 de samedi.