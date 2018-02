COURSE RÉGIONALE CYCLISTE DE TENIRA Domination du SWT, de l'AEM et de l'ASNOT

Les clubs du SW Témouchent, de l'Amal El-Malah, de l'AST Aïn Tid et de l'ASN Oued Tlélat ont dominé la course régionale de Tenira, disputée samedi à Sidi Bel Abbès, à l'occasion de la journée commémorative du Chahid. Le SWT a particulièrement brillé chez les seniors en raflant les deux premières places, respectivement par Belbachir Iliès et Labdi Houcine, tout en plaçant un troisième coureur à la 5e position, en l'occurrence Benamara Brahim. Les autres clubs, notamment Amal El-Malah et l'ASNOT ont dominé chez les jeunes catégories, notamment chez les juniors, les minimes et les benjamins. Au total, 135 coureurs (garçons-filles), représentant 18 clubs ont participé à cette course, disputée sur un circuit de 18 km dans la petite commune de Tenira, distante d'environ 24 km de la ville de Sidi Bel Abbès.