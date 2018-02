IMPACT DE MONTRÉAL Taïder marque son premier but

L'international algérien, Saphir Taïder, a inscrit, hier, son premier but avec l'Impact de Montréal en match de préparation face au Rowdies de Tampa Bay. Trois jours après avoir délivré sa première passe décisive face à Chicago en match de préparation à Las Végas, l'Algérien continue d'être décisif pour son équipe. Le joueur de 25 ans a été derrière la victoire de l'Impact de Montréal (2-1) contre celle de Tampa Bay en Floride. Il a inscrit un but de la tête, à la 44e minute du match sur une action de jeu dont il était à l'origine avant de délivrer la passe décisive du 2 à 1 à 75e. L'international a déclaré après la rencontre «C'était un but bien construit. Le premier but fait toujours plaisir. En première mi-temps, ça a bien marché, on s'est créé des occasions et on a pu marquer. En deuxième, l'équipe adverse est arrivée avec plus de détermination. Ce qui est important, c'est qu'on a réagi rapidement. Au final, on a gagné, donc c'est bien.» A deux semaines du début de la saison de Major League Soccer (MLS), Saphir Taïder commence à briller avec sa nouvelle équipe. Pour rappel le milieu de terrain des Verts a signé avec l'Impact de Montréal un contrat de quatre ans.