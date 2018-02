LE PARADOU AU PIED DU PODIUM Le MC Oran met la pression sur le CSC

Grâce à cette précieuse victoire, le MCO prend seul la deuxième place au classement général, que le MC Alger n'aura gardé finalement que 24 heures, après son large succès contre le CS Constantine (3-0).

Le MC Oran, large vainqueur de l'USM Bel Abbès (5-2) dans le derby de l'Ouest samedi en clôture de la 20e journée de Ligue 1 Mobilis, a délogé le MC Alger de sa deuxième place fraîchement acquise la veille, s'emparant seul du statut de dauphin avec 35 points, au moment où le Paradou AC s'est hissé au pied du podium, avec 31 points, après avoir dominé la JS Saoura (3-0). Dès le coup d'envoi de la rencontre, Bentiba a ouvert le score dès la 7e minute, avant que l'ex-paciste Mansouri n'ajoute un deuxième à la 21'. Zouari avait réussi à réduire le score (2-1), en transformant un penalty à la 27', mais le MCO était intraitable dans ce derby et a réussi à ajouter trois autres réalisations, par Mansouri 36', Bellal (69') et Frifer (86').

Entre-temps, Bouguettaya avait réduit le score pour l'équipe locale (84'), mais les carottes étaient déjà cuites. Grâce à cette précieuse victoire, le MCO prend seul la deuxième place au classement général, que le MC Alger n'aura gardé finalement que 24 heures, après son large succès contre le CS Constantine (3-0).

De son côté, l'USMBA reste scotchée à la 9e place, avec 23 points, au grand dam de ses supporters, dont certains ont exprimé leurs désarroi en envahissant le terrain pendant la pause citron, avec l'intention de s'en prendre à leurs homologues du MCO, qui étaient relativement nombreux au stade de Sidi Bel Abbès pour assister à ce derby. Pour sa part, le Paradou a rejoint à la 4e place l'USMA et son adversaire du jour, la JSS, qu'il a assez facilement dominé (3-0) grâce notamment à Mellali, auteur d'un doublé aux 84' et 87', alors que l'inévitable Naïdji a ouvert le score dès le retour des vestiaires (47').

Vendredi, le CSC avait conservé le leadership de la Ligue 1, avec 39 points, malgré sa déroute chez le MCA (3-0), au moment où l'USMH et l'USMA se sont neutralisés (0-0).

De son côté, la JSK s'est retrouvée en plein dans la zone de turbulence, après sa défaite (1-0) chez le DRBT et qui la place dans une inconfortable position de premier club relégable. Jeudi, en ouverture de cette 20e journée, ce sont le NAHD et l'ESS qui avaient réussi les meilleures affaires, en battant respectivement l'USMB (4-1) et le CRB (2-1).

L'USB qui a battu, lui, l'OM sur le score de 2 à 0. Une victoire qui permet aux Biskris de remonter à la 11e place avec 22 points, tandis que l'OM est 9e en compagnie de l'USMBA, avec 23 points.